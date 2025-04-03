إعلام حوثي: مقتل شخص في غارة استهدفت شبكة الاتصالات بمحافظة إب وسط اليمن

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، مقتل شخص في غارة استهدفت شبكة الاتصالات بمحافظة إب وسط اليمن. وأضافت أن هناك تحليق للطيران الأمريكي في أجواء محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

كما شنت القوات الأمريكية 15 غارة جوية على مناطق متفرقة جنوب شرقي صعدة في اليمن.

وأمس الأربعاء، هاجم الحوثيون سفنا حربية أمريكية ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وعلى رأسها حاملة الطائرات هاري إس ترومان بطائرات مسيرة وصواريخ كروز في البحر الأحمر، بعد أن أدت ضربات أمريكية إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الغارات ستستمر حتى يزول تهديد الحوثيين "لحرية الملاحة" في البحر الأحمر، وقال ترامب في منشور على "أكس": "الخيار أمام الحوثيين واضح: توقفوا عن إطلاق النار على السفن الأمريكية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وإلا، فنحن في البداية فقط، والألم الحقيقي لم يأتِ بعد، سواءً للحوثيين أو لرعاتهم في إيران".