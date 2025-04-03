اعتبارًا من 7 أبريل.. إيقاف تشغيل الهواتف غير المسجلة جمركيًا في مصر

الخميس 03/أبريل/2025 - 01:02 ص

خلال خمسة أيام فقط، سيتم تفعيل إجراءات صارمة ضد الهواتف غير المسجلة جمركيًا في مصر.

يهدف قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى الحد من انتشار الأجهزة المهربة، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية المعتمدة.

ما الذي يعنيه قرار إيقاف الهواتف غير المسجلة؟

وفقًا للقرار، سيتم اعتبارًا من 7 أبريل 2025 تعطيل جميع الهواتف التي لم يتم تسجيلها رسميًا لدى الجهات المختصة بعد 90 يومًا من تشغيلها على الشبكات المصرية، مما يؤدي إلى فقدانها القدرة على الاتصال أو استقبال الشبكات المحلية.

أهداف قرار إيقاف الهواتف غير المسجلة؟

تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان تداول أجهزة مطابقة للمواصفات القياسية.

حماية المستخدمين من شراء أجهزة مهربة أو غير قانونية قد تتسبب في مشكلات لاحقة.

تعزيز الإيرادات الجمركية للدولة عبر تقليل عمليات التهرب الضريبي.

مكافحة عمليات الاحتيال التي يتعرض لها المستهلكون عند شراء هواتف غير مسجلة.

إطلاق نظام إلكتروني جديد لتسجيل الهواتف

في إطار جهود الدولة لضبط سوق الهواتف المحمولة، تم تطوير منصة إلكترونية متكاملة تتيح للمستخدمين التحقق من حالة تسجيل أجهزتهم الجمركية قبل استخدامها.

كيف تتحقق مما إذا كان هاتفك مسجلًا أم لا؟

يمكن لأي مستخدم التحقق من وضع جهازه بسهولة من خلال تطبيق رسمي جديد يسمى "تليفوني" (Telephoney)، والذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية.

مزايا تطبيق «تليفوني»

- معرفة ما إذا كان الهاتف مسجلًا رسميًا في الجمارك أم لا.

- التأكد من قانونية الجهاز قبل شرائه.

-معرفة الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المستوردة.

-التحقق من صلاحية الضمان الرسمي.

خطوات التحقق عبر تطبيق «تليفوني»

تحميل التطبيق من Google Play أو App Store.

إدخال رقم IMEI للهاتف (يمكن العثور عليه عبر الاتصال بالكود *#06#).

عرض تفاصيل الجهاز، بما في ذلك حالته الجمركية وما إذا كان يتطلب دفع رسوم أم لا.

تفاصيل فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة

حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات واضحة لتطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة وفقًا لما يلي:

الاستخدام الشخصي: يُسمح للمسافرين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد معفي من الرسوم، بشرط تسجيله عند الوصول.

الاستيراد التجاري: في حال استيراد أكثر من خمسة هواتف، يتم فرض رسوم جمركية بناءً على نوع الهاتف وسعره في السوق.

خطوات هامة عند شراء هاتف جديد

لضمان عدم مواجهة مشكلات مستقبلية، يُنصح المستخدمون باتباع الخطوات التالية عند شراء أي هاتف محمول:

- التحقق من الجهاز عبر تطبيق "تليفوني".

- شراء الهواتف من مصادر موثوقة تحمل شهادة ضمان محلية.

تجنب شراء الأجهزة التي تباع بأسعار أقل من الطبيعي، فقد تكون مهربة.

التأكد من تسجيل الهاتف رسميًا لتجنب تعطيله لاحقًا.

ما الذي يجب فعله الآن؟

مع اقتراب موعد تنفيذ القرار، أصبح من الضروري على المستخدمين التحقق من تسجيل هواتفهم لتجنب فقدان الخدمة. يمكن القيام بذلك بسهولة عبر تطبيق "تليفوني" أو من خلال الجهات الرسمية المختصة.