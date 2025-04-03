إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على خان يونس إلى 10 شهداء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 10 شهداء.

واستشهد، مواطن وزوجته وثلاثة من أبنائه، ومواطن آخر، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

أعلنت مصادر طبية أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50،423 شهيدا، والإصابات إلى 114،638، منذ 7 أكتوبر 2023.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة برقين غرب جنين. وقالت مصادر محلية، إن اليات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية وداهمت منزل الأسير المحرر سلطان خلوف، وسط تحليق كثيف للطائرات المسيرة في سماء البلدة.

وتكثف قوات الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين قبل 72 يومًا وتداهم المنازل وتشن حملة اعتقالات واسعة.