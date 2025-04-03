بتألق أسينسيو وراشفورد.. أستون فيلا يفوز على برايتون بالدوري الإنجليزي

حقق فريق أستون فيلا فوزًا مريحًا على مضيفه برايتون بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على أرضية ملعب أميكس، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت مباراة برايتون ضد أستون فيلا تألقًا من الثنائي ماركو أسينسيو وماركوس راشفورد، المعاران من باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد على الترتيب، وذلك لنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

مباراة برايتون ضد أستون فيلا

سجل راشفورد هدفه الأول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص أستون فيلا، ليفتتح به سجل أهداف مباراة فريقه ضد برايتون في الدقيقة 51.

لم تقتصر الإثارة على هدف راشفورد، حيث شهدت المباراة جدلًا تحكيميًا بإلغاء هدف لصالح فريق برايتون بداعي لمسة يد.

وبعد ذلك، عزز البديل ماركو أسينسيو تقدم الفيلانز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليقرب فريقه من حسم النقاط الثلاث.

وفي الوقت بدل من الضائع، أكد دونيل مالين تفوق أستون فيلا بتسجيل الهدف الثالث، بتمريرة حاسمة من أسينسيو.

بهذه النتيجة، قفز فريق أستون فيلا إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رافعًا رصيده إلى 48 نقطة، أما برايتون، فتجمد رصيده عند 47 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثامن.