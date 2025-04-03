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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. نجاح عملية إزالة "هوك" من داخل أنثى سلحفاة بحرية في بورسعيد

نجاح عملية إزالة
نجاح عملية إزالة "هوك" من داخل أنثى سلحفاة بحرية في بورسعيد
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أعلن الدكتور حسين رشاد، مدير عام محميات مصر الشمالية، اليوم الخميس، عن نجاح أول عملية إزالة "هوك" من داخل أنثى سلحفاة بحرية من نوع ذات الرأس الكبير.

وأشار، في بيان له، إلى أن السلحفاة من النوع المهدد بخطر الانقراض، وتسمى Drea وعمرها 40 عامًا، وتحمل كود السلاحف البحرية لدولة اليونان والتي وصلت مصابة على ساحل محافظة الإسكندرية ونقلت للرعاية منذ شهرين داخل مركز أشتوم الجميل ببورسعيد لإنقاذ السلاحف البحرية، وتم هناك إجراء العملية.

وأكد على أنه ستستمر رعاية السلحفاة حتى إعادة الإطلاق في البحر المتوسط،موجها الشكر والتقدير لشركاء النجاح والمتطوعين من أجل إنقاذ السلاحف البحرية في البحر المتوسط: وزارة البيئة متمثلة في محمية أشتوم الجميل وفرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، ووزارة الزراعة متمثلة في معهد بحوث صحة الحيوان فرع بورسعيد.

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