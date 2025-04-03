ads
الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. 8 شهداء في غارة للاحتلال على خيام نازحين شمالي خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن هناك 8 شهداء وجرحى في غارة للاحتلال على منزل وخيام نازحين بمنطقة الكتيبة شمالي مدينة خان يونس.

واستشهد، مواطن وزوجته وثلاثة من أبنائه، ومواطن آخر، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

أعلنت مصادر طبية أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 50،423 شهيدا، والإصابات إلى 114،638، منذ 7 أكتوبر 2023.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة برقين غرب جنين. وقالت مصادر محلية، إن اليات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية وداهمت منزل الأسير المحرر سلطان خلوف، وسط تحليق كثيف للطائرات المسيرة في سماء البلدة.

وتكثف قوات الاحتلال من اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين قبل ٧٢ يومًا وتداهم المنازل وتشن حملة اعتقالات واسعة.

فلسطين 8 شهداء غارة للاحتلال خيام نازحين خان يونس