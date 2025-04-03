رئيس حزب الجيل: اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى انتهاك للقانون الدولي

أدان ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية معتبرا ذلك انتهاك سافر للقانون الدولي وخطوة تصعيدية جديدة، وصفها بأنها استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

واعتبر «الشهابي» أن هذه الممارسات، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية معادية للسلام حيث تتزامن مع بدء الجيش الإسرائيلي عملية برية جديدة في رفح جنوب قطاع غزة، بعد استدعاء الفرقة 36، وفق مصادر إعلامية عبرية.

وطالب رئيس حزب الجيل المجتمع الدولى إلى التحرك لمنع انفجار الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس العربية.

حمل رئيس حزب الجيل الإدارة الأمريكية مسؤولية انتهاك حكومة نتنياهو للهدنة واستمرارها في غاراتها اليومية وحرب الإبادة للشعب الفلسطيني الأعزل.

و دعا «الشهابي» الرئيس الأمريكى ترامب باحترام توقيع بلاده على اتفاق الهدنة، ووقف جرائم الحكومة الإسرائيلية الوحشية والزامها باحترام اتفاق الهدنة.