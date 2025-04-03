إخماد حريق مكتب بريد بقرية المرازيق في البدرشين.. تفاصيل

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مكتب بريد قرية المرازيق بمنطقة البدرشين جنوب المحافظة جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

حريق مكتب بريد المرازيق في البدرشين

تلقى الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مكتب بريد قرية المرازيق بدائرة المركز؛

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وبالفحص تبين اندلاع النيران داخل مكتب بريد قرية المرازيق وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.