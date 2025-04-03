ترامب يفرض 17% رسومًا جمركية على الواردات القادمة من إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على الواردات القادمة من إسرائيل، وذلك بموجب نظام الرسوم الجمركية الجديد الذي كشف عنه في خطابه الأخير بشأن السياسة الاقتصادية.

يأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من إعلان إسرائيل إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، في خطوة قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة.

لم يوضح البيت الأبيض بشكل مباشر الدوافع وراء فرض هذه الرسوم على البضائع الإسرائيلية، لكن بعض المراقبين يشيرون إلى أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من سياسة ترامب الاقتصادية الرامية إلى تحقيق "التوازن التجاري"، أو ربما رد فعل على قرارات إسرائيلية أخرى لم يُكشف عنها بعد.

في المقابل، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن القرار الأمريكي، لكن مصادر اقتصادية حذّرت من أن هذه الخطوة قد تؤثر على الشركات الإسرائيلية المصدّرة للولايات المتحدة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مباحثات بين الجانبين لمحاولة الوصول إلى تفاهمات تجارية جديدة، في ظل العلاقة الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب.