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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام حوثي: قصف أمريكي بـ15 غارة على مناطق متفرقة جنوب شرقي صعدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، أن القوات الأمريكية شنت 15 غارة على مناطق متفرقة جنوب شرقي صعدة في اليمن.

وأمس الأربعاء، هاجم الحوثيون سفنا حربية أمريكية ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وعلى رأسها حاملة الطائرات هاري إس ترومان بطائرات مسيرة وصواريخ كروز في البحر الأحمر، بعد أن أدت ضربات أمريكية إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الغارات ستستمر حتى يزول تهديد الحوثيين "لحرية الملاحة" في البحر الأحمر، وقال ترامب في منشور على "أكس": "الخيار أمام الحوثيين واضح: توقفوا عن إطلاق النار على السفن الأمريكية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وإلا، فنحن في البداية فقط، والألم الحقيقي لم يأتِ بعد، سواءً للحوثيين أو لرعاتهم في إيران". 

إعلام حوثي قصف أمريكي 15 غارة جنوب شرقي صعدة