مقاطع إباحية وزواج عرفي.. مقتل عامل بعد ابتزازه على يد قاتله بأكتوبر

جريمة مأساوية شهدتها مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، عندما أقدم عاطل على قتل عامل بعد ابتزاز المتهم للضحية والحصول منه على مبالغ مالية مقابل عدم نشر مقاطع جنسية له وزوجته العرفية عقب عثوره على هاتفه المحمول.

جثة عامل بها طعنات بمدينة 6 أكتوبر

تلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل جثة هامدة به آثار طعنات وادعاء مرافقه تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

زوجة القتيل عرفيا تكشف الجريمة

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع زوجة المجني عليه عرفيا وبمناقشتها أفادت بقيام المجني عليه بفقد هاتفه قبل فترة وعثور عاطل عليه، وقيام المتهم بابتزاز الضحية وطلب مبالغ مالية 20 ألف جنيه مقابل عدم نشر مقاطع جنسية له رفقتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مشاجرة انتهت بجريمة

وأضافت الزوجة أن المتهم لم يكتف بذلك بل قام بطلب مبالغ مالية منها وعندما حضر لشقتها لأخذ الأموال طلب معاشرتها جنسيا وعند دخول المجني عليه وجد المتهم ونشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه طعنا ولاذ بالفرار.

جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.