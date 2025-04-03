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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد مالك: مسلسل «ولاد الشمس» من غير طه دسوقي ولا حاجة

أحمد مالك وطه دسوقي
أحمد مالك وطه دسوقي
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استضافت الإعلامية منى الشاذلي، فريق عمل مسلسل "ولاد الشمس"، الذي تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المبارك عبر قناة "ON".

أحمد مالك

وقال أحمد مالك: "فكرة مسلسل ولاد الشمس فكرتي في الأساس واستلهمها من الشارع، لأن الفن له دور كبير في توعية المواطنين كباقي المؤسسات في الدولة، لافتًا أن المسلسل من غير طه دسوقي ولا حاجة".

مسلسل «ولاد الشمس»

شارك في بطولة مسلسل "ولاد الشمس" كل من، أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

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