بالصور.. إقبال كبير على الحدائق وكورنيش النيل بالمنيا في ثالث أيام عيد الفطر

وسط أجواء مبهجة تواصلت فرحة أهالي محافظة المنيا بعيد الفطر، حيث توافد ملايين الأسر على الحدائق العامة والمدن الترفيهية والمتنزهات ودور السينما رفقة أطفالهم لمشاركتهم فرحة العيد، وتوجهت الكثير من العائلات إلى الحدائق العامة والترفيهية التي فتحت أبوابها في ساعات مبكرة لاستقبال الزوار.

وتشهد العديد من الحدائق النيلية والمتنزهات وكورنيش النيل بالمنيا إقبالًا كبيرًا خلال ثالث أيام عيد الفطر؛ وذلك من أجل قضاء أوقات ممتعة والتنزه والاستمتاع بأجواء العيد وسط العائلة والأصدقاء مع تناول الأنواع المختلفة من الفسيخ والرنجة أو الأسماك المملحة، وذلك كطقوس أساسية ضمن احتفالات العيد، حيث تقوم بعض الأسر المصرية بالذهاب للحدائق والمنتزهات حاملة معها أواني الطعام التي لا تخلو من «الفسيخ والرنجة».

وشهدت الحدائق والمتنزهات والملاهي بالمنيا، أمس، إقبالا كبيرا من المواطنين للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك فى الحدائق والمتنزهات لقضاء بعض الأوقات والاحتفال بالعيد والاستمتاع بالأجواء المعتدلة وأشعة الشمس الدافئة وسط أجواء من البهجة والمرح.

وتزاحم الأطفال على الألعاب والمراجيح ومحال العصير والأيس كريم وعربات الفيشار وشراء البالونات وافترشت الأسر الحدائق والمتنزهات، وتناولوا الأكلات المحببة لهم، ومنها المحاشي، والمشويات.

وخرجت أعداد كثيفة من العائلات والشباب والأطفال إلى الشوارع والحدائق والمتنزهات للاحتفال بالعيد، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية والرسم على وجه الأطفال وشراء الألعاب وزيارة الملاهى والمطاعم والكافيهات والمولات والمزارات السياحية، وسط إقبال متوسط على دور عرض الأفلام والمسرح

وفي ثالث أيام العيد شهدت مناطق كورنيش النيل إقبالا كثيفا من المواطنين حيث توافدت العائلات والشباب من مختلف المراحل العمرية للاستمتاع بالهواء الطلق والأجواء الاحتفالية واستئجار المراكب واليخوت، والتنزه على الكورنيش والتقاط الصور التذكارية على النيل. والقيام بالرحلات النيلية للاحتفال بعيد الفطر، حيث شهدت حركة المراكب واليخوت إقبالا كثيفا من الأسر للقيام بالرحلات النيلية لزيارة الحدائق ا والاحتفال بالعيد في أحضان الطبيعة الخلابة التي تتميز بها هذه الحدائق.