برشلونة يتأهل إلى نهائي كأس الملك بفوز مثير على أتلتيكو مدريد

حقق نادي برشلونة فوزًا ثمينًا على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. وسجل فيران توريس هدف اللقاء الوحيد، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات اللعب، إلا أن دفاع برشلونة كان أكثر تماسكًا، ونجح في إحباط محاولات أتلتيكو مدريد الهجومية.

وجاء هدف فيران توريس في الشوط الثاني بعد تمريرة مميزة، ليضع الكرة في الشباك ببراعة، وسط فرحة كبيرة من جماهير الفريق الكتالوني.

حاول أتلتيكو مدريد تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة، لكن تألق حارس برشلونة وتصدياته الحاسمة حالت دون ذلك. ومع صافرة النهاية، ضمن برشلونة تأهله إلى النهائي، ليقترب خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

بهذا الفوز، يواصل برشلونة مشواره الناجح في البطولة، حيث سيواجه في المباراة النهائية الفائز من المواجهة الأخرى في نصف النهائي.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق اللقب لتعويض جماهيره عن الأداء المتذبذب في بعض فترات الموسم.