نجوم المسرح العربي والعالمي يتألقون في حفل افتتاح مهرجان "SITFY-Georgia" بدورته الأولى

انطلق مساء اليوم الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان SITFY-Georgia الذي يستمر حتى 6 أبريل الجاري، بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية بمسرح تومانيشفيلي.

بدأ حفل بالسلام الوطني الجورجي ثم عرض فيلم عن نشأة وتأسيس المهرجان وعن الدورة الأولى والمشاركين بها ثم عرض فيلم عن المكرمين ثم صعد ديفيد ساكفارليدزه رئيس المعهد الدولي للمسرح بجورجيا والمدير الفني لمسرح سوخومي والمدير العام للمسرح الوطني لالقاء كلمته والتى رحب بها بكافة الحضور من مختلف أنحاء العالم وقدم شرحا موجزا عن المهرجان ونشأته وشراكته مع الهيئة الدولية للمسرح ITI كما رحب بجميع الدول المشاركة معتبرا ذلك نقطة بداية لعودة تبليسي على خريطة الإنتشار الثقافي و السياحي عالميا من قلب مسرح ميهائيل تومانشفيلي أحد أهم رواد المسرح الجورجي وتخرج على يديه عشرات من أجيال المسرحيين الجورجيين بما فيهم السيد ديفيد و لذا فقد عبر عن سعادته البالغة بانطلاق المهرجان من قلب هذا المسرح العريق.

أعقبه كلمة د. ليفان خيتاجوري، الرئيس التنفيذي للمهرجان، الذي أوضح أن المهرجان يضم مشاركين من عدة دول، مع عروض متنوعة في تبليسي، مشيراً إلى أن الشراكة مع SITFY تمثل تعاوناً قوياً ومستداماً يؤسس علاقة متينة مع مؤسسة مصرية وعربية ذات حضور عالمي، معبراً عن أمله أن يكون هذا المشروع بداية لرحلة فنية مستقبلية تمتد عبر دول طريق الحرير وما بعدها.

وألقى رئيس ومؤسس المهرجان، الفنان والمخرج مازن الغرباوي، كلمته التي أعرب فيها عن فخره بالنسخة الافتتاحية للمهرجان، واصفاً الحدث بأنه لحظة تاريخية تؤكد التزام المهرجان بالمشاركة الدولية، وأشار إلى احتفال SITFY بعقد من النجاح في مصر، وتأسيس وجوده في جورجيا كوجهة أوروبية ثانية بعد بولندا، مؤكداً أن هذا التوسع يعكس خبرة المؤسسة في تنظيم المهرجانات عالمياً. وأوضح أن المهرجان يوفر منصة للفنانين لعرض إبداعاتهم وتبادل الأفكار، ويهدف لتعزيز أصوات الشباب والتفاهم الثقافي، معرباً عن امتنانه للشركاء الجورجيين والمؤسسات المسرحية التي دعمت المهرجان.

وصعدت الدكتورة إنجي البستاوي، المدير العام لمهرجان SITFY-Georgia، لبدء مراسم التكريم حيث تم تكريم كل من الفنانة والنجمة ليلي خوريتي والفنان والنجم زوراب كيشيده، وعرص أفلام خاصة عن مسيرتهما الفنية العريقة

كما قدمت إدارة المهرجان تكريماً خاصاً للجنة العليا للمهرجان المكونة من الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، الدكتورة إنجي البستاوي المدير العام للمهرجان، الدكتور سعيد السيابي المدير الفني للمهرجان من سلطنة عمان، البروفيسور الدكتور ليفان خيتاجوري من جورجيا، ديفيد ساكفارليدزه من جورجيا، يوري مجبريشفيلي من جورجيا، واوليكو بارباكادزي من جورجيا.

وكرم خلال الحفل لجنة التحكيم المكونة من الفنان والمخرج ديفيد ساكفاريليدزه من جورجيا، والسينوغراف والمخرج كاكوموتو اتوسوشي من اليابان، الدكتورة كاملة بنت الوليد الهنائية، والمخرج آدم بيرزينسكي من المجر، والدكتورة أنتونيلا كورنيشي من رومانيا، وحرصوا على التقاط صورة جماعية.

وقُدم العرض المسرحي الشرفي "كل شيء كان حقيقياً" من تأليف بشيك خارانولي وإخراج إيواني (فانو) خوتسيشفيلي.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي، وكانت دورته تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفياً سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.