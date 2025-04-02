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الخميس 03 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شتوتجارت يهزم لايبزيج ويبلغ نهائي كأس ألمانيا

فريق شتوتجارت
فريق شتوتجارت
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حجز شتوتجارت مقعده في نهائي كأس ألمانيا بعد فوزه على لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز أرينا ضمن منافسات نصف نهائي البطولة لموسم 2024-2025.
تألق أنجيلو ستيلتر وقاد شتوتجارت للتقدم بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف زميله نيك ليتاداد الهدف الثاني في الدقيقة 57. وأكد جيمي ليلج انتصار فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 73، بينما سجل لايبزيج هدفه الوحيد عبر بنيامين سيسكو في الدقيقة 62.

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