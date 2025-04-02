الزمالك في المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا لكرة الطائرة سيدات

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لكرة الطائرة "سيدات" التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 12 أبريل الجاري، عن تواجد الفريق الأول بنادي الزمالك في المجموعة الثانية.

وتضم مجموعة الزمالك كلاً من: "السجون الكيني، وسبايكنج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري".

وشهد القرعة حضور، الكابتن أحمد فتحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، وهبة حسنين المدير الإداري.

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".