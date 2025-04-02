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الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب: سنعيد العصر الذهبي للولايات المتحدة من جديد

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اليوم «يوم التحرير» الذي انتظره الأمريكيون.

وأضاف ترامب، في خطاب، مساء الأربعاء، أنه «بدء من اليوم سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا، وسنعيد العصر الذهبي للولايات المتحدة من جديد».

وأكد ترامب أنه «سنفرض تعريفات جمركية على الدول التي فرضت علينا قيودا غير نقدية، سأوقع أمرا تنفيذيا بالرسوم المتبادلة، وهذا هو دورنا لإنقاذ الاقتصاد سيكون الثاني من أبريل بمثابة عودة العصر الذهبي لأمريكا، ستعود الوظائف والمصانع وستنخفض الأسعار للمستهلكين».

وتابع: «حان دورنا اليوم لنزدهر وسنحصل على تريليونات الدولارات وسنعيد أمريكا إلى سابق عهدها»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العصر الذهبي للولايات المتحدة تعريفات جمركية