الحسم في الإياب.. ميلان وإنتر يتعادلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

حسم التعادل الإيجابي مباراة ديربي الغضب بين ميلان والإنتر بهدف لكل فريق، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ميلان والإنتر، بعدما تفوق النيراتزوري على الروسونيري في الاستحواذ على الكرة، لكن دون جدوى، بالرغم أن جوسيب مارتينيز حارس النيراتزوري تصدى لتسديدة رائعة من رافائيل لياو جناح ميلان في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

مباراة ميلان ضد الإنتر

وبدأ الشوط الثاني بهدف عن طريق الإنجليزي تامي أبراهام، الذي وضع ميلان في المقدمة بهدف في الدقيقة 47.

ومرت 20 دقيقة فقط حتى نجح الإنتر في إدراك التعادل بواسطة التركي هاكان تشالهان أوغلو، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس مايك ماينان، لينتهي الديربي بالتعادل 1-1، ويتأجل حسم المتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا إلى موقعة الإياب يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري.

كان ميلان تأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعدما اجتاز عقبة روما في ربع النهائي، بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.

أما الإنتر، فإنه أقصى لاتسيو من ربع نهائي كأس إيطاليا، بعدما فاز عليه بثنائية دون رد، ليضرب موعدًا أمام ميلان في ديربي مدينة ميلانو.