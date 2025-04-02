بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يحسم ديربي الميرسيسايد ويقترب خطوة من لقب البريميرليج

حسم فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مباراة ديربي الميرسيسايد لصالحه بالفوز على إيفرتون بهدف للا شيء، في لقاء جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي أمام إيفرتون، ولعب حتى الدقيقة 90+2، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلال مباراة الديربي.

مباراة ليفربول ضد إيفرتون

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد إيفرتون بالتعادل السلبي، بعدما بدأت بضغط هجومي من الريدز على دفاعات التوفيز؛ بحثا عن الهدف الأول، لكن الفريق الضيف باغت أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 20، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على بيتو.

وكاد اللاعب ذاته أن يسجل هدف التقدم لفريق إيفرتون في الدقيقة 33، تصدى لها القائم الأيمن لرفاق صلاح، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

وفي الشوط الثاني، ضغط ليفربول بقوة على مرمى إيفرتون، حتى نجح البرتغالي دييجو جوتا في هز شباك الضيوف بهدف في الدقيقة 57.

وسيطر زملاء محمد صلاح على مجريات اللعب، واستحوذوا على الكرة، لكن دون خطورة هجومية كبيرة، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لصالح ليفربول.

بذلك، خاض محمد صلاح 30 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 17 آخرين.

بهذا الفوز، اقترب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بخطوة جديدة على حساب جاره إيفرتون.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 34 نقطة في المركز الخامس عشر.