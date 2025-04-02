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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الهلال الأحمر المصري ينشر فرق الاستجابة للطوارئ في ساحات التجمعات والميادين والمقاصد السياحية

توزيع الهدايا والألعاب وكسوة العيد على الأطفال المصريين والفلسطينيين وتنفيذ عدد من أنشطة الترفيه والدعم النفسي

فرق الاستجابة للطوارئ
فرق الاستجابة للطوارئ
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قام الهلال الأحمر  المصري برفع درجة الاستعداد القصوى، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وذلك منذ اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، حيث  قام بنشر فرق الاستجابة للطوارئ في ساحات المساجد والتجمعات والميادين والمقاصد السياحية من خلال متطوعي الهلال الأحمر المدربين على تقديم أعلى مستويات الرعاية والتدخلات العاجلة، وذلك على مستوى الجمهورية.

وأشارت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن الهلال الأحمر وفق خطة انتشار وتمركز ، قد انتشر من خلال 600 متطوعاً مدرباً فى اليوم الأول والثاني من أيام العيد فى أكثر من 60 منطقة تجمعات تشمل مساجد وأماكن تنزهات وشواطئ عامة، يدعمه فى ذلك أسطول سيارات مجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات للتدخل السريع بين الحشود وتقديم التدخلات الأولية اللازمة فى مواجهة حالات الإغماء والإجهاد الحراري، مؤكدة جاهزية الفرق الإسعافية للتعامل مع كافة البلاغات الميدانية وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية الأولية .

وأضافت د.آمال إمام أنه وفق توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، د.مايا مرسي ، نائب رئيس الهلال الأحمر المصري، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات الطوارئ المركزية التى تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات على الخط الساخن ١٥٣٢٢ ومتابعة  تنفيذ خطة التأمين التى تنفذها فرق الطوارئ بالمحافظات أثناء عيد الفطر المبارك.

وفى إطار سلسلة الجهود والخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين بمصر، قام الهلال الأحمر المصري بتنفيذ خطة لتوزيع الهدايا والألعاب وكسوة العيد والعيدية على الأطفال الفلسطينيين  والأسر الأولى بالرعاية من المصريين وتنفيذ عدد من أنشطة الترفيه والدعم النفسي لهم خلال أيام العيد.

كما نظم الهلال الأحمر المصرى أنشطة ترفيهية للأبناء بدور الرعاية التابعة للهلال الأحمر بالمحافظات.

الهلال الاحمر المصري فرق الاستجابة للطوارئ رفع درجة الاستعداد لهلال الأحمر عيد الفطر المبارك