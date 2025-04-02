الكلمة الكاملة لترامب بشأن الإعلان عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة له، عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق علي عدد من الدول حول العالم، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" نبأ عاجل.

وقال ترامب: "إنه يوم التحرير الذي انتظره الأميركيون. سرقت أموال دافعي الضرائب لأكثر من 50 عاما.. سأوقع أمرا تنفيذا بفرض رسوم جمركية متبادلة على دول في العالم أجمع. بدءا من اليوم سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددا. سنعيد العصر الذهبي للولايات المتحدة من جديد. سنفرض تعريفات جمركية على الدول التي فرضت علينا قيودا غير نقدية. ستنخفض الأسعار أمام المستهلكين وستعود الوظائف والمصانع".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنفرض رسوما بنسبة 25% على السيارات التي يتم تصنيعها خارج الولايات المتحدة. جميع الشركات الأمريكية ستحقق نتائج إيجابية بعد الرسوم الجمركية التي يتم فرضها. الرسوم الجمركية ستطال الصين بنسبة 34%. الرسوم لن تكون مضادة بالكامل. سنحاسب الدول التي تعاملنا بشكل سيء بما في ذلك تلك التي فرضت قيود غير نقدية. سنفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "سنفرض رسوما بنسبة 26% على الواردات من الهند. سنفرض رسوما بنسبة 32% على الواردات من تايوان. سنفرض رسوما جمركية بنسبة 46% على الواردرات من فيتنام. سنفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الواردات من بريطانيا. سنفرض رسوما جمركية بنسبة 24% على الواردات من اليابان. أقل نسبة للرسوم الجمركية هي 10 بالمئة. الرسوم الجمركية ستزيد النمو الأمريكي".

وقال ترامب موجها كلامه للزعماء الأجانب: “ألغوا رسومكم الجمركية".

وشهد الدولار تراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وحافظ الذهب في المعاملات الفورية على مكاسبه بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية، بينما ارتفعت أسهم شركة "تسلا" بمقدار 3.4% بعد إعلان ترامب عن رسوم على السيارات بنسبة 25%، فيما ارتفع الخام الأمريكي واحدا بالمئة في تعاملات ما بعد التسوية مع إعلان ترامب رسوما جديدة.