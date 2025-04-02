عمر مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز وجريليش ينهي صيامه التهديفي

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على ليستر سيتي في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد مساء الأربعاء.

بداية قوية بهدف جريليش

افتتح جاك جريليش التسجيل مبكرًا لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية، بعد تمريرة متقنة من الجهة اليمنى، ليسددها ببراعة داخل الشباك، محرزًا أول أهدافه مع الفريق بعد غياب عن التهديف استمر أكثر من 400 يوم.

عمر مرموش يعزز تقدم السيتي ويصل لهدفه الخامس في البريميرليج



واصل مانشستر سيتي ضغطه، ونجح المصري عمر مرموش في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29، مستغلًا خطأ الحارس في الإمساك بالكرة، ليضعها في الشباك ويصل إلى هدفه الخامس هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

بهذا الفوز، يعزز مانشستر سيتي موقعه في جدول الترتيب، فيما يواصل ليستر سيتي معاناته في محاولات الهروب من مناطق الخطر.