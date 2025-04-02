ads
الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز وجريليش ينهي صيامه التهديفي

عمر مرموش
عمر مرموش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على ليستر سيتي في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد مساء الأربعاء.

بداية قوية بهدف جريليش
افتتح جاك جريليش التسجيل مبكرًا لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية، بعد تمريرة متقنة من الجهة اليمنى، ليسددها ببراعة داخل الشباك، محرزًا أول أهدافه مع الفريق بعد غياب عن التهديف استمر أكثر من 400 يوم.

عمر مرموش يعزز تقدم السيتي ويصل لهدفه الخامس في البريميرليج


واصل مانشستر سيتي ضغطه، ونجح المصري عمر مرموش في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29، مستغلًا خطأ الحارس في الإمساك بالكرة، ليضعها في الشباك ويصل إلى هدفه الخامس هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

بهذا الفوز، يعزز مانشستر سيتي موقعه في جدول الترتيب، فيما يواصل ليستر سيتي معاناته في محاولات الهروب من مناطق الخطر.

الإنجليزي الممتاز المصري عمر مرموش جاك جريليش جدول الترتيب عمر مرموش مانشستر سيتى ليستر سيتي ملعب الاتحاد الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج