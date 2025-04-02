الدوري الإنجليزي.. إبسويتش تاون يفوز على بورنموث بمشاركة سام مرسي

حقق فريق إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي، انتصارًا ثمينًا على مضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك سام مرسي أساسيًا مع إبسويتش تاون ضد بورنموث، ولعب المباراة منذ بدايتها حتى الدقيقة 82، حينما حل كالفن فيليبس بدلًا منه.

مباراة بورنموث ضد إبسويتش تاون

أنهى رفاق سام مرسي الشوط الأول بالتقدم بهدف للا شيء، سجله ناثان برودهيد في الدقيقة 34 من صناعة خوليو إنسيسكو.

وفي الشوط الثاني، أضاف ليام ديلاب الهدف الثاني في الدقيقة 60، ثم قلص فرانشيسكو إيفانيلسون الفارق لصالح بورنموث بهدف في الدقيقة 67.

بذلك، شارك سام مرسي في 25 مباراة مع إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة.

بتلك النتيجة، أسهم سام مرسي في رفع رصيد إبسويتش تاون إلى 20 نقطة، ليحتل بها المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف رصيد بورنموث عند 44 نقطة في المرتبة العاشرة.