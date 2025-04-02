متحف شرم الشيخ يواصل احتفالاته بعيد الفطر وسط تفاعل واسع من الزوار

يواصل متحف شرم الشيخ احتفالاته بعيد الفطر المبارك، حيث شهد اليوم الثالث من العيد إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين استمتعوا بأجواء تجمع بين سحر التاريخ وروح الاحتفال وقدم المتحف لزواره تجربة مميزة من خلال جولات إرشادية تعريفية بالمقتنيات الأثرية.

ويستمر متحف شرم الشيخ في تقديم تجربة فريدة لزواره، حيث يجمع بين المعرفة والترفيه، ليكون محطة ثقافية مميزة ضمن أجواء العيد الاحتفالية.

وشهد متحف شرم الشيخ إقبالا سياحيا على زيارته من مختلف جنسيات العالم تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، وحرصت إدارة المتحف على تنظيم أجواء احتفالية مميزة على الطريقة الفرعونية احتفالًا بالعيد، لإضفاء روح البهجة على الزوار.

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