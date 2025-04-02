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الأربعاء 02 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوط أول سلبي بين ميلان والإنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا

مباراة ميلان ضد الإنتر
مباراة ميلان ضد الإنتر
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة ديربي الغضب بين ميلان والإنتر، التي تقام حاليًا على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

بدأت مباراة ميلان ضد الإنتر بتمريرات متتالية بين أقدام اللاعبين، قبل أن ينحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

مباراة ميلان ضد الإنتر 

تفوق الإنتر على ميلان في الاستحواذ على الكرة، لكن دون جدوى، بالرغم أن جوسيب مارتينيز حارس النيراتزوري تصدى لتسديدة رائعة من رافائيل لياو جناح ميلان في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

كان ميلان تأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعدما اجتاز عقبة روما في ربع النهائي، بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.

أما الإنتر، فإنه أقصى لاتسيو من ربع نهائي كأس إيطاليا، بعدما فاز عليه بثنائية دون رد، ليضرب موعدًا أمام ميلان في ديربي مدينة ميلانو.

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