إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي

أصيب 11 شخص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص اعلي الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة.

انقلاب ميكروباص أعلي الطريق الأوسطي بالجيزة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث إصابة 11 شخص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.