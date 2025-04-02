بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتعادل مع إيفرتون في الشوط الأول

تعادل فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، سلبيًا مع ضيفه إيفرتون، خلال الشوط الأول من مباراة ديربي الميرسيسايد، المقامة حاليًا بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد إيفرتون، لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن، بالرغم من محاولاته على مرمى الضيوف.

مباراة ليفربول ضد إيفرتون

بدأت مباراة ليفربول ضد إيفرتون بضغط هجومي على دفاعات التوفيز؛ بحثا عن الهدف الأول، لكن الفريق الضيف باغت أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 20، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على بيتو.

وكاد اللاعب ذاته أن يسجل هدف التقدم لفريق إيفرتون في الدقيقة 33، تصدى لها القائم الأيمن لرفاق صلاح، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

خاض محمد صلاح 29 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 17 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الخامس عشر وفي رصيده 34 نقطة.