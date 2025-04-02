بوجلبان : مباراة العودة أمام سيمبا لها حسابات أخرى والجمهور هو كلمة السر

قال أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، "أبارك لجماهير المصري على الفوز ، والترشح لم يحسم بعد" مضيفا ان المباراة كانت صعبة للغاية أمام خصم قوي وعنيد.

واضاف بوجلبان في تصريحات صحفية عقب الفوز على سيمبا في المباراة التي جمعتهم اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية،"قلق للغاية بسبب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا ببطولة الرابطة بعد يومين، وبذلنا مجهود بدني كبير خلال مباراة اليوم.

واشار الي ان التغيرات في المباراة كانت تهدف للحفاظ على المكسب، مؤكدا ان مباراة العودة لها حسابات أخرى وجاهزون للتعامل معها.

واكد ان جمهور المصري كان كلمة السر في الفوز بالمباراة.