مصرع شخص في اندلاع حريق بمزرعة مواشي بالقليوبية

لقي شخص مصرعه اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق هائل في مزرعة مواشي بعزبة عليان، بمنطقة الجبل الأصفر، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغًا بتصاعد أدخنة كثيفة وألسنة لهب من داخل المزرعة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

وبعد الفحص، تبين أن الحريق نشب داخل مزرعة مواشي مكونة من طابق واحد، ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة عليه، إلا أنه أسفر عن مصرع شخص، وجرى التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة.