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الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة: قتل وانتهاكات.. الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 3 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
قتل وانتهاكات.. الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
مصر تحذر من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية في القدس
استيطان مستمر.. إسرائيل تعلن توسيع حربها على غزة
15 شهيدًا.. قصف على عيادة للأونروا في جباليا
ردًا على توسيع الحرب.. "أهالى الأسرى" يعارضون الهجوم الجديد لجيش الاحتلال
المجاعة تنتشر مع إغلاق المخابز نتيجة الحصار الإسرائيلي
زيلينسكي يندد بالضربات الروسية ضد منشآت الطاقة
القبض على شاب خطط لقتل مسلمين في سنغافورة
قضية "قطر جيت" تتفاعل.. تجديد حبس اثنين من مستشاري نتنياهو.. واتهامات بتلقي رشوة من الدوحة وتسريب معلومات سرية
142 ألف نازح فى القطاع منذ انتهاء وقف إطلاق النار
تصاعد التوتر.. الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

المسجد الأقصى مصر القدس إسرائيل زيلينسكي نتنياهو الولايات المتحدة