اهتزاز الشتات اليهودي.. حرب غزة زادت من تصدع الانتماء لدى يهود العالم

مع دخول حرب إسرائيل على غزة عامها الثاني، تمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. ففي جميع أنحاء الشتات اليهودي - من نيوجيرسي إلى باريس - تتعرض افتراضات راسخة حول الهوية والأمن والسياسة وإسرائيل نفسها لتحديات عميقة. بالنسبة للعديد من اليهود، ما بدا يومًا ما عصرًا ذهبيًا للحياة الجماعية المزدهرة والتكامل الليبرالي، يتلاشى الآن ليحل محله لحظة محاسبة.

انعدام الأمن

في ميدان الرماية "بنادق للإيجار" في نيوجيرسي، تُعلّم مزوزة المدخل، وتُباع قلنسوات مطرزة بأسلحة نارية في متجر الهدايا. يُدرّب الميدان بانتظام فرق أمن الكنيس اليهودي. ووفقًا لفيل ستيرن، أحد المديرين، "نستقبل مينيانيم كاملًا يأتون لإطلاق النار هنا". يعكس هذا التوجه تصاعدًا في إجراءات الحماية الذاتية بين اليهود الأمريكيين، وخاصةً منذ ٧ أكتوبر/تشرين الأول، عندما قتلت حماس عددًا من اليهود في يوم واحد يفوق أي وقت مضى منذ الهولوكوست.

يقول تسفي والدمان، مؤسس نادي نيويورك اليهودي للأسلحة النارية والناشط الجمهوري المتشدد، إن الطلب على الأسلحة بين اليهود الليبراليين آخذ في الازدياد. ويعزو ذلك إلى مزيج من انعدام الأمن بعد حادثة جورج فلويد، والمخاوف من القومية البيضاء، وما يصفه بالارتفاع الحاد في التهديدات المُتصوّرة منذ هجوم حماس.

تصدِّعٌ الانتماء

هزَّت الحرب علاقة الشتات اليهودي بإسرائيل. فبينما كان الدعم الأولي للرد الإسرائيلي واسع النطاق، إلا أن الدمار الذي أعقبها في غزة - حيث قُتل أكثر من ٥٠ ألف شخص - سبَّب قلقًا أخلاقيًا ونفسيًا، لا سيما بين اليهود الشباب والأكثر ليبرالية. يشعر البعض بالغربة من السياسات الإسرائيلية، بينما عاد آخرون إلى الارتباط بالهوية اليهودية ردًا على تصاعد معاداة السامية. ووفقًا للوكالة اليهودية، ارتفعت حوادث معاداة السامية عالميًا بنسبة ٣٤٠٪ بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، مدفوعةً إلى حد كبير بالاحتجاجات المناهضة لإسرائيل. وتُفيد رابطة مكافحة التشهير بأن ٨٣٪ من الطلاب اليهود في الولايات المتحدة قد عانوا من معاداة السامية في الحرم الجامعي منذ بدء الحرب.

"عصر ذهبى" تحت الضغط

كان القرن الحادي والعشرون، حتى وقت قريب، يُمثِّل ذروةً في التاريخ اليهودي. عاش ما يقرب من ٩٠٪ من يهود العالم في معقلين للأمن والازدهار: إسرائيل والولايات المتحدة. وكان النفوذ اليهودي في الثقافة والسياسة والأعمال الأمريكية أكبر بكثير مقارنةً بأعدادهم. في غضون ذلك، وفرت القوة العسكرية والاقتصادية لإسرائيل حمايةً لهم بعد قرون من الاضطهاد.ومع ذلك، بدأت تظهر على ذلك العصر الذهبي بعض التشققات. يشير الباحث الديموغرافي سيرجيو ديلا بيرغولا إلى أن عدد السكان اليهود في العالم - ١٥.٧ مليون نسمة - لا يزال أقل من مستويات ما قبل الهولوكوست. في الشتات، يؤدي الاندماج والزواج المختلط وانخفاض معدلات المواليد إلى تقليص عدد السكان اليهود الليبراليين. في المقابل، يزداد الحريديم الأرثوذكس المتطرفون واليهود الإسرائيليون هيمنةً ديموغرافيةً - وأكثر محافظةً سياسياً.

وفي أمريكا، برز دونالد ترامب كحامٍ ومتناقض في آنٍ واحد. فقد ألغى القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة توقيفها بحق نتنياهو، وخفض التمويل الفيدرالي لجامعة كولومبيا بسبب احتجاجات الحرم الجامعي. وارتفع الدعم اليهودي لترامب في عام ٢٠٢٤ إلى ما يقرب من الثلث - وهو رقم قياسي للجمهوريين منذ عام ١٩٨٨.

ومع ذلك، فإن هذا التحالف غير مريح. فقاعدة ترامب تضم عناصر من اليمين المتطرف، ولا يزال العديد من اليهود حذرين. يقول يوسي جيستيتنر، المستشار الحسيدي: "نحن مجتمع محافظ... لكننا نعلم أيضًا أن ترامب كان أكثر انفتاحًا علينا". ويسود شعور بالقلق بين اليهود الليبراليين: هل يمكن لرئيس مدعوم من القوميين البيض أن يكون حاميًا حقيقيًا؟

فرنسا وأوروبا

في فرنسا، تتكشف عملية إعادة تنظيم مماثلة. يشعر العديد من اليهود بالغربة تجاه اليسار، وخاصةً شخصيات مثل جان لوك ميلينشون، الذي يتهمونه باستغلال مظالم المسلمين كسلاح. أما على اليمين، فقد حاولت مارين لوبان النأي بنفسها عن إرث والدها المعادي للسامية، لكن انعدام الثقة لا يزال قائمًا. عندما دعا مسؤولون إسرائيليون شخصيات أوروبية من اليمين المتطرف لحضور مؤتمر حول معاداة السامية، قاطعه الحاخام الأكبر لبريطانيا وآخرون. وصرح أرييل موزكانت، من المؤتمر اليهودي الأوروبي، قائلاً: "طعنة في الظهر لليهود".

هوية الشتات في حالة تقلب

على الرغم من الصراعات الداخلية، تشهد العديد من المجتمعات اليهودية انتعاشًا. ففي باريس، ارتفع معدل ارتياد الكنيس اليهودي. وتدعو بعض الجماعات التقدمية الآن للجنود الإسرائيليين، حتى وإن كانوا ينعون أيضًا قتلى غزة. ويتطور أيضًا انخراط الشباب. فبينما يدين العديد من الشباب اليهود أفعال إسرائيل - حيث يقول ٤٢٪ من يهود الولايات المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٤ عامًا إن ردها على حماس كان "غير مقبول" - انضم آخرون إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. وتوسعت برامج اللغة العبرية لاستيعاب تدفق المتطوعين من الشتات، بمن فيهم بعض الذين لا ينوون البقاء في إسرائيل على المدى الطويل ولكنهم "يريدون المشاركة في العملية". وبالنسبة للآخرين، وخاصةً من اليسار اليهودي، أصبح الانفصال عن إسرائيل شكلاً من أشكال إعادة تعريف الروحانية. يقول دانيال ماي من مجلة "تيارات يهودية" التقدمية: "من الصعب إيجاد بديل للنشاط اليهودي خارج إسرائيل".

مستقبل بين أيديهم

تكمن مفارقة في قلب هذا التحول. يواجه الشعب اليهودي اليوم تهديدات خارجية حقيقية: شرق أوسط متقلب، ومعاداة سامية متصاعدة، واستقطاب سياسي. لكن أعمق التحديات قد تكون داخلية. فبينما تنجرف إسرائيل نحو اللاليبرالية، وتتشرذم جاليات الشتات أيديولوجيًا، وتتحول التحالفات بصعوبة بين الشعبوية والتقدمية، يتعين على اليهود إعادة تعريف ما يربطهم ببعضهم البعض.

ويتوقف أمن إسرائيل وسلامة يهود الشتات الآن على مقايضات صعبة بين القيم الليبرالية والسياسة الواقعية. فإذا تم التخلي عن المبادئ المشتركة - وإذا استمر تآكل الديمقراطية في إسرائيل - فقد ينتهي العصر الذهبي حقًا.رولكن في منعطف تاريخي، وللمرة الأولى، أصبح مصير اليهود في أيديهم أكثر من أيدي الآخرين.

