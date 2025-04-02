عرض فني تراثي احتفالاً بعيد الفطر المبارك بالمتحف المصري الكبير

أقام المتحف المصري الكبير بالتعاون مع جمعية "تواصل" اليوم عرضا فنيا تراثيا تحت عنوان "موكب حتحور" احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

وثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ما ينظمه المتحف المصري الكبير من أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية والتي بدورها تعمل على ربط المواطنين بجميع فئاتهم العمرية بالمتحف مما يساهم في رفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتعريفهم بصورة أعمق عن تاريخ مصر وحضارتها العريقة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن تنظيم هذا العرض الفني يأتي في إطار حرص المتحف على تنظيم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والتوعوية من خلال التعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية من أجل تفعيل دور المتحف كمؤسسة علمية، ثقافية، مجتمعية.

تضمن الموكب عرضا للآلات الموسيقية التراثية واستعراضات أكروباتية بأزياء تراثية مستوحاه من الحضارة المصرية القديمة بمشاركة 80 طالب من مدرسة تواصل وبحضور عدد كبير من زائري المتحف الذين حرصوا على حضور العرض، معربين عن سعادتهم واستمتاعهم به، كما حرصوا علي إلتقاط الصور التذكارية مع أطفال العرض الفني بملابسهم التراثية.

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