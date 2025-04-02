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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يقدم واجب العزاء في نيافة الأنبا باخوميوس

محافظ مطروح يقدم
محافظ مطروح يقدم واجب العزاء في نيافة الأنبا باخوميوس
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قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، واجب العزاء في نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك خلال العزاء الذى نظم بكنيسة الشهيدين بمطروح. 

وأكد محافظ مطروح أن نيافة الأنبا باخوميوس كان  رمزًا للتآخى والمودة، ونموذجًا مضيئًا للوطنية الحقيقية ومواقفه الإنسانية النبيلة. 

رافق محافظ مطروح خلال تقديم العزاء، المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والشيخ عطية سالم الوكيل الشرعى لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ محمد مصطفى وكيل مديرية أوقاف مطروح، وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وعدد من العمد والمشايخ وأبناء مطروح. 

وكان في استقبالهم القمص متى زكريا راعى كنائس مطروح، وعدد من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة مطروح. 

محافظ مطروح يقدم واجب العزاء في نيافة الأنبا باخوميوس

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