النقل تصدر بيانا حول رشق قطار أشمون بالحجارة وفقد طفلة صغيرة عينها

أصدرت وزارة النقل بيانا اعلاميا بشأن ماتم تداوله عبر عدد من المواقع الالكترونية تحت عنوان " قطار أشمون يتعرض للرشق بالحجارة وطفلة صغيرة تفقد عينها ".

واكدت الوزارة في بيانها شجب مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي تتسبب في اصابات بالغة لركاب وقائدي القطارات وتعرض حياتهم للخطر كما تتسبب في تعطيل مسير القطارت وتلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب، والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة.

واشار البيان الى ان الوزارة اوضحت بشكل دورى ومكثف عبر حملات التوعية التي اطلقتها عبر كافة وسائل الاعلام خطورة هذه الظاهرة على حياة المواطنين وقائدى القطارات وكذلك من خلال عقد العديد من ندوات التوعية بمختلف المحافظات بمشاركة قيادات الهيئة و القيادات الشعبية والتنفيذية بتلك المحافظات للتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى لهذه الظاهرة وضروة المشاركة في التوعية من مخاطرها وماتسببه من تعريض لحياة المواطنين وقائدي القطارات للخطر.

وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر على سلامة وحياة الركاب وقائدى القطارات كما تتقدم الوزارة بالدعاء بالشفاء للمصابين من جراء هذه الظاهرة السلبية الخطيرة.