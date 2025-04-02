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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

كرنفال إبداعي .. الأوبرا تستضيف نجوم الفن احتفالاً بيوم اليتيم الجمعة

الاحتفال بيوم اليتبم
الاحتفال بيوم اليتبم
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 تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام إحتفالية كبرى بمناسبة يوم اليتيم حيث يشهد المسرحين الصغير والمكشوف والساحة الخارجية والمكتبة الموسيقية وقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية كرنفال إبداعى من الفعاليات المميزة إلى جانب إستضافة عدد من نجوم الفن منهم حمزة العيلى  للتحدث مع المشاركين وإلتقاط الصور التذكارية لإدخال البهجة فى نفوسهم بعد أن تم توجيه الدعوة لأبناء عدد من مؤسسات المجتمع المدنى ودور الأيتام للمشاركة فى الأنشطة التى تنطلق إعتباراً من الساعة الثانية من بعد ظهر بعد غد الجمعة  وحتى الساعة الخامسة مساء .

وفى تصريح له قال الدكتور علاء عبد السلام أن يوم اليتيم مناسبة إجتماعية مصرية خالصة إنطلقت منذ أعوام بهدف لفت الأنظار إلى ألأطفال أبناء الوطن ممن فقدوا ذويهم وسعياً لإدخال السرور على نفوسهم 

وتابع أن إحتفال الأوبرا بيوم اليتيم يتيح الفرصة للنشء والشباب للتعبير عن انفسهم وإكتشاف طاقاتهم  ، مضيفا أنه يتجسد هذا العام فى صورة مختلفة تضم فنونا متنوعة ومشاركات تفاعلية ثرية .

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات عروضاً للدارسين بمركز تنمية المواهب بإشراف الدكتور سامح صابر فصل الإيقاع تدريب وقيادة سعيد الأرتيست ، عرض الليلة الكبيرة لفصل الباليه تدريب الدكتورة عيشة فؤاد ، كورال أطفال وشباب تنمية المواهب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار ، ورشة رسم ونحت للأطفال ، أفلام رسوم متحركة للأطفال من خلال للإدارة العامة للنشاط الثقافي من إعداد نورا غنيم .

جدير بالذكر أن يوم اليتيم مناسبة يحتفل بها العالم سنويا فى يوم الجمعة الأول من شهر إبريل لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأيتام حتى صار هذا اليوم عيدًا ينتظره الأطفال من عام لآخر، للإستمتاع بأوقاتهم مع المواطنين الذين يأتون إليهم من كل مكان ، بدأت فكرة الإحتفال به عام 2003 باقتراح من متطوع بأحد اكبر الجمعيات الخيرية في مجال رعاية الأيتام في مصر للإحتفال باعضائها أو التابعين لمؤسسات أخرى فى نفس المجال للترفيه عنهم وصدر قراراً رسميا عام 2006 من وزارة الشؤون الاجتماعية يقضى بإقامة يوم للإحتفال بمن ينتمون إلى هذة الفئة كما خصصت جامعة الدول العربية يوماً للإحتفال بهم  بعدها تم تعميم الفكرة فى بقية الدول العربية وأصبحت أول جمعة من شهر إبريل، يومًا مخصصًا للإحتفال بالأطفال اليتامى في كل أنحاء العالم .

إلتقاط الصور التذكارية الأوبرا المصرية الدكتور محمد عبد الستار الدكتور علاء عبد السلام بيوم اليتيم المكتبة الموسيقية دار الأوبرا المصرية قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية مركز تنمية المواهب