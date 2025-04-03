بالأرقام.. المتاحف والمواقع الأثرية تشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين وتستقبل قرابة 175 ألف مصري وأجنبي في أيام عيد الفطر المبارك.. "الأعلي للأثار": زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

شهدت المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية إقبالاً كبيراً من الزائرين المصريين والأجانب خلال عطلة عيد الفطر المبارك حيث زارها خلال أول وثاني أيام العيد ما يقرب من 175 ألف زائر مصري وأجنبي.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الأعداد في حركة الزيارة تعكس زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري لاسيما منتج السياحة الثقافية، كما يشير إلى حرص واهتمام الشعب المصري بجميع فئاته العمرية على زيارة أهم المواقع الأثرية للتعرف على تاريخه وحضارته العريقة، والاستمتاع والتنزه خلال عطلة عيد الفطر.

وأكد “ إسماعيل ”، إنه في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فإن المجلس الأعلى للآثار مستمر في تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بالمتاحف والمواقع الأثرية بما يضمن الحفاظ عليها مع تقديم تجربة سياحية استثنائية لزائريها.

وأشار الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إلى إنه وفقا لمنظومة حجز التذاكر للمواقع الأثرية والمتاحف فإن منطقة أهرامات الجيزة ومعابد كل من الكرنك والدير البحري ومنطقة وادي الملوك بالأقصر والمتحف المصري بالتحرير، هم أكثر ستة متاحف ومواقع أثرية على مستوى الجمهورية تم زيارتها خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتعتبر قلعة صلاح الدين الأيوبي التي تضم العديد من المعالم الأثرية الإسلامية التي أضيفت إليها على مر العصور، منها جامع محمد علي باشا، جامع الناصر محمد بن قلاوون، مسجد سليمان باشا الخادم، وبئر يوسف، بالإضافة إلى عدد من المتاحف مثل الشرطة، قصر الجوهرة، والحربي، حيث استقبلت أكثر من 7000 زائر جميعهم من المصريين والأجانب.

أما منطقة أهرامات الجيزة فقد اسقبلت 31 ألف 701 زائر، حيث تعد من أهم المعالم السياحية التي تقع في هضبة الجيزة بمنطقة الهرم التي تناسب جميع الفئات العمرية، حيث ستري الأهرامات الثلاثة "خوفو وخفرع ومنكاورع".. يمكن أن تري إطلالات رائعة وركوب الخيل وقضاء وقت مميز بين الحضارة المصرية.

في حين بلغت أعداد الزائرين في كل من معابد الكرنك 15 ألف 512 زائر، ومنطقة وادي الملوك 15ألف 92 زائر، أما معبد حتشبسوت بالأقصرفزاره نحو 12 ألف 656 زائر.

كما استقبل المتحف المصري بالتحرير 12ألف 869 زائر، من أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة؛ فقد أُنشئ ليكون صرحاً حضارياً وثقافياً وترفيهياً عالمياً متكاملاً، وليكون الوِجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم، كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث يحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

وفي سياق متصل استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 5 آلاف زائر، في حين استقبل المتحف المصري الكبير نحو 10آلاف زائر.

كما نرشح لك مناطق أخري، فإذا كنت من عشاق القاهرة التراثية فإليك لوحة فنية تممزج بين الماضي والحاضر، وتروي لك شوارعها القديمة- حكايات كثيرة- وتقودك إلى ممرات ضيقة مرصوفة بالحجارة الأثرية، معلقة على الجانبين لافتات المحلات القديمة، ذات درجات السلالم التاريخية والبنايات ذات طراز معماري فريد.

وتعتبر أفضل الأماكن التراثية الإسلامية بالقاهرة هو شارع المعز لدين الله الفاطمي حيث ستشعر فيها كأنك سافرت عبر رحلة زمنية بالعصور الإسلامية القديمة!

جدير بالذكر فإن وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار كانت قد شكلت غرفة عمليات مركزية من مختلف قطاعاته، لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.