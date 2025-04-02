بعثة الزمالك تكرم قنصل مصر فى جنوب أفريقيا

حرص مسؤولو نادي الزمالك على تكريم عمر شعيب قنصل مصر في جنوب أفريقيا، خلال تواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مدينة كيب تاون لخوض مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام كل من، محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا وعبد الواحد السيد مدير الكرة بتكريم القنصل المصري ومنحه درع النادي، بعد المجهودات التي بذلها مع البعثة، وقيامه بتذليل كافة العقبات التي واجهت الزمالك منذ وصول بعثة الفريق إلى كيب تاون.

ووجه محمد طارق الشكر للقنصل المصري على مجهوده خلال إقامة الفريق في جنوب أفريقيا، ونقل له تحيات مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

القنصل عمر شعيب