محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول بشروطه

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، اقتراب النجم المصري محمد صلاح من تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعد فترة طويلة شهدت مفاوضات بين الطرفين.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول الصيف المقبل، قبل أن تزداد التكهنات حول مستقبل الفرعون المصري مع الريدز.

تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

وأفاد الصحفي الموثوق «سانتي أونا»، الذي يعمل لدى موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، بأن محمد صلاح اقترب بشدة من تجديد عقده مع ليفربول.

وأشار أونا الى أن صلاح سيحصل على الراتب الذي طلبه منذ عدة أشهر، وأن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد.

وأكد أن محمد صلاح بات قريبًا للغاية من تمديد عقده مع ليفربول في الفترة المقبلة، حيث أصبح الطرفان على وشك الوصول إلى اتفاق نهائي، ليستمر صلاح مع الريدز لمدة عامين مقبلين.

وشدد أونا على أن أن مسؤولو ليفربول واثقين من إكمال تجديد عقد محمد صلاح بنجاح، موضحًا أن هداف ليفربول سيحصل على ما يريده من راتب، ليستمر نجم منتخب مصر في قلعة أنفيلد لمدة موسمين إضافيين، وذلك بعد مفاوضات مثمرة بين اللاعب ووكيله وإدارة النادي.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2024-2025 برصيد 27 هدفًا، كما يتواجد على قمة قائمة صانعي الأهداف وفي رصيده 17 هدفًا حتى الآن.