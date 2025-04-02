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الأربعاء 02 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طائرة سيدات الزمالك تواصل استعدادها للمشاركة في بطولة أفريقيا

طائرة سيدات الزمالك
طائرة سيدات الزمالك
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واصل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، على صالة " موشود ابيولا"، استعداداً للمشاركة في بطولة أفريقيا، المقرر إقامتها في نيجيريا، خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري .

كانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى نيجيريا مساء الاثنين الماضي.

تضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلاً من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقي مدحت، وبسنت محمد".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

يتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

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