بيسيرو: الزمالك كان الأفضل دفاعياً خلال مباراة ستيلينبوش ويحتاج إلى تعديل هجومي

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه ظهر بشكل جيد على مستوى الدفاع خلال مباراة ستيلينبوش التي أقيمت اليوم الأربعاء في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الزمالك كان يجب أن يكون أفضل في الناحية الهجومية، لست غاضباً من النتيجة، والتعادل خارج ملعبنا نتيجة جيدة، والزمالك كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل في لقاء اليوم، والفريق يجب أن يتحسن هجومياً".

وتابع :" الكرة في جنوب أفريقيا تتطور وهناك فرق كبيرة مثل صن داونز واورلاندو بايرتس".

واختتم المدير الفني قائلاً:" أشكر الجماهير التي سافرت إلى جنوب أفريقيا لمؤازرة الفريق في مباراة اليوم أمام ستيلينبوش، وهذه هي طبيعة جماهير الزمالك التي تساند الفريق باستمرار".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.