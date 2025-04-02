الداخلية: ضبط 3675 شخصا لممارستهم مهنة منادي سيارات بدون ترخيص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية على مدى ثلاثة أشهر، من ضبط 3675 شخصا بالقاهرة لقيامهم بممارسة مهنة منادي سيارات بدون ترخيص.

وأوضحت أنها رصدت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر عدد من قاطني محافظة القاهرة، من انتشار ظاهرة منادي السيارات بالشوارع، فضلًا عن استغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء، كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدي السيارات، دون تقديم خدمات حقيقية نظير ما يتقاضونه.

وأشارت إلى اضطلاع مديرية أمن القاهرة بتنظيم حملات دورية على منادي السيارات الذين لا يحملون تراخيص لهذا العمل، أو مخالفي التراخيص الممنوحة لهم، التي أسفرت جهودها خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن ضبط 3675 منهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. وجارٍ استمرار الحملات لضبط المخالفين.