ads
الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لامين يامال يقود برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس الملك

لامين يامال
لامين يامال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، إينيغو مارتينيز، كوندي

خط الوسط: بيدري، دي يونج، فيرمين

خط الهجوم: فيران توريس، رافينيا، لامين يامال

البدلاء:
أراوخو، جافي، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، إيناكي بينيا، بابلو توري، باو فيكتور، إريك، كوتشين، هكتور فورت، جيرارد مارتين

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة، بينما يأمل أتلتيكو مدريد في قلب الطاولة والعبور للنهائي.

برشلونة هانز فليك خط الهجوم كأس ملك إسبانيا لامين يامال مواجهة أتلتيكو مدريد نادي برشلونة نهائى كأس ملك إسبانيا نصف نهائى كأس ملك إسبانيا أتلتيكو مدريد