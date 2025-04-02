لامين يامال يقود برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس الملك

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، إينيغو مارتينيز، كوندي

خط الوسط: بيدري، دي يونج، فيرمين

خط الهجوم: فيران توريس، رافينيا، لامين يامال

البدلاء:

أراوخو، جافي، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، إيناكي بينيا، بابلو توري، باو فيكتور، إريك، كوتشين، هكتور فورت، جيرارد مارتين

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة، بينما يأمل أتلتيكو مدريد في قلب الطاولة والعبور للنهائي.