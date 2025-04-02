ads
الأربعاء 02 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

كيانو ريفز يعود لجزء خامس من سلسلة "John Wick"

كيانو ريفز
كيانو ريفز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد الممثل كيانو ريفز للعودة بدور القاتل المأجور جون ويك في الجزء الخامس من سلسلة أفلام الحركة الشهيرة "John Wick".

في الفصل الرابع من الفيلم، يظهر جون ويك الذي يجسد دوره ريفز أنه مات بعد مبارزة بالأسلحة النارية مع صديقه المقرب كين، الذي يلعب دوره دوني ين، ولكن يبدو أن الشخصية على وشك العودة من الموت لمغامرة جديدة. 

ومن المقرر أيضًا أن يعود المخرج تشاد ستاهلسكي، الذي أخرج الأجزاء الأربعة السابقة من السلسلة. وفق ما أعلنه آدم فوغلسون، رئيس مجلس إدارة مجموعة ليونزجيت للأفلام المتحركة، خلال مؤتمر ومعرض "سينماكون" السنوي امس الثلاثاء، وفقًا لمجلة "فارايتي". 

كما يُطوّر الاستوديو فيلم رسوم متحركة تمهيديًا وفيلم مغامرات مستقلًا، يُركّز على شخصية كاين، التي يُجسّدها الممثل ين، والتي عُرضت في فيلم "John Wick: Chapter 4" عام 2023.

John Wick كيانو ريفز