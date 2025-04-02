كيانو ريفز يعود لجزء خامس من سلسلة "John Wick"

يستعد الممثل كيانو ريفز للعودة بدور القاتل المأجور جون ويك في الجزء الخامس من سلسلة أفلام الحركة الشهيرة "John Wick".

في الفصل الرابع من الفيلم، يظهر جون ويك الذي يجسد دوره ريفز أنه مات بعد مبارزة بالأسلحة النارية مع صديقه المقرب كين، الذي يلعب دوره دوني ين، ولكن يبدو أن الشخصية على وشك العودة من الموت لمغامرة جديدة.

ومن المقرر أيضًا أن يعود المخرج تشاد ستاهلسكي، الذي أخرج الأجزاء الأربعة السابقة من السلسلة. وفق ما أعلنه آدم فوغلسون، رئيس مجلس إدارة مجموعة ليونزجيت للأفلام المتحركة، خلال مؤتمر ومعرض "سينماكون" السنوي امس الثلاثاء، وفقًا لمجلة "فارايتي".

كما يُطوّر الاستوديو فيلم رسوم متحركة تمهيديًا وفيلم مغامرات مستقلًا، يُركّز على شخصية كاين، التي يُجسّدها الممثل ين، والتي عُرضت في فيلم "John Wick: Chapter 4" عام 2023.