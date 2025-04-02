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الأربعاء 02 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جريزمان يقود تشكيل أتلتيكو مدريد امام برشلونة في كأس إسبانيا

سيميوني
سيميوني
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أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة برشلونة ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 

التشكيل الأساسي 

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: خيمينيز (قائد)، أزبيليكويتا، رينيلدو، لو نورماند

خط الوسط: دي بول، باريوس، يورينتي

خط الهجوم: جوليانو، جريزمان، ألفاريز

البدلاء:
أوبلاك، بينيتس، مولينا، فيتسل، جالان، غلاغير، كوكي، ليمار، ليندو، ريكيلمي، سوارث

يدخل أتليتكو  المباراة بطموح تحقيق الفوز لتعزيز موقوفه للصعود إلى المباراة النهائية بينما يسعى برشلونة إلى حصد اللقب لبدء موسمه ليكون لقبه الثانى خلال الموسم 

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