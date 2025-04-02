جريزمان يقود تشكيل أتلتيكو مدريد امام برشلونة في كأس إسبانيا

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة برشلونة ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

التشكيل الأساسي

حراسة المرمى: موسو

خط الدفاع: خيمينيز (قائد)، أزبيليكويتا، رينيلدو، لو نورماند

خط الوسط: دي بول، باريوس، يورينتي

خط الهجوم: جوليانو، جريزمان، ألفاريز

البدلاء:

أوبلاك، بينيتس، مولينا، فيتسل، جالان، غلاغير، كوكي، ليمار، ليندو، ريكيلمي، سوارث

يدخل أتليتكو المباراة بطموح تحقيق الفوز لتعزيز موقوفه للصعود إلى المباراة النهائية بينما يسعى برشلونة إلى حصد اللقب لبدء موسمه ليكون لقبه الثانى خلال الموسم