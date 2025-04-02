"في يوم و ليلة" يرفع شعار كامل العدد خلال عيد الفطر.. صور

افتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة العرض المسرحي "في يوم وليلة"، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي في تمام التاسعة مساء علي مسرح ميامي بوسط البلد، ضمن فعاليات وزارة الثقافة في عيد الفطر المبارك لعام 2025، وخطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ورفع عرض "في يوم و ليلة" رفع لافتة كامل العدد في أول أيامه، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد، والفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، والناقد باسم صادق، وعدد من قيادات البيت الفني للمسرح وسط حضور جماهيري كبير.

"في يوم و ليلة " من بطولة الفنانين: محمد علي رزق، سارة الدرزاوي، محمد الدمراوي، نديم هشام، نجلاء فوزي، كريم يحيي، محمد أمين ، رانيا النجار، محمود الهنيدي، إسماعيل السيد، أحلام الرفاعي، اسلام سعد الدين، ديكور عمرو عبدالله الشريف، إستعراضات فدوي الهنيدي، ملابس مها عبدالرحمن، إضاءة محمود الحسيني، مكياج أدهم عفيفي، المخرجان المساعدان عبده فضل، حسن حسين، المخرج المنفذ إسلام سعد، العرض من تأليف وإخراج محمد عبدالستار .