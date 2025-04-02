احذر .. التسمم الغذائي بسبب تناول الأسماك المملحة

وجهت هيئة الدواء المصرية عدة نصائح فى عيد الفطر المبارك،حيث يتناول الكثيرمن الاشخاص الأسماك المملحة بشراهة وهى من طقوس وعادات الاحتفال بالعيد.​

تحتوي الأسماك المملحة على نسبة كبيرة من الصوديوم. ونظرا للاستهلاك المتزايد للملح وتناول كمية كبيرة من البوتاسيوم ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما يرتبط التمليح أو التخزين الغيرجيد لهذه الأسماك ، بتكاثرنمو الفطريات وتكوين السموم العصبية عن طريق بكتيريا البوتولينوم مما قد يحدث لحالات التسمم الغذائي.​

تتمثل أعراض التسمم الغذائي:

احتقان وجفاف الفم

ضعف في عضلات الوجه

صعوبة في البلع أو التحدث

عدم وضوح الرؤية

صعوبة في التنفس

قيء وغثيان

اضطرابات في المعدة.

ونصحت الهيئة بالتوجه إلى أقرب مستشفي أو مركز صحى عند الشعور بأي من أعراض التسمم.​

كما نصحت هيئة الدواء المصرية بعدم الإفراط في تناول تلك الأطعمة . والتأكد من صلاحيتها كما تؤكد على أهمية شرب بكمية كبيرة من الماء وتناول الخضروات والفاكهة.