المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يختتم استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو

اختتم المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

خاض جميع لاعبي المنتخب المران الختامي اليوم، حيث يعقد الجهاز الفني اجتماعا لحسم التشكيل النهائي للمنتخب.

وانتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عامًا ضد بوركينا فاسو، وتقرر أن يرتدي الفراعنة الزي الأحمر له.

ويلتقي المنتخب الوطني تحت 17 عامًا أمام منتخب بوركينا فاسو في السابعة من مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر والشورت الأخضر والجورب الأخضر.

حضر الاجتماع وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، وعمر رواش المنسق الأمني وشريف نعيم مسؤول المهمات.