الكونفدرالية.. المصري يكتسح سيمبا بهدفين نظيفين

انتهت المباراة التي تجمع بين فريقي المصري البورسعيدي ونظيره فريق سيمبا التنزاني على استاد السويس الجديد وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نجح الفريق البورسعيدي في التغلب على سيمبا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

احرز اهداف المصري خلال المباراة اللاعب عبد الرحيم دغموم في الدقيقة الـ ١٦ من عمر اللقاء ونجح اللاعب جون إيبوكا في احراز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة ال ٩٠ وذلك دون تلقي شباك الفريق البورسعيدي اي اهداف .

دخل المصري مباراة سيمبا التنزاني بتشكيل



محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد ، باهر المحمدي ، محمود حمادة ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف، يوسف الجوهري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

عبد الرحيم دغموم ، فخر الدين بن يوسف كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما دخل سيمبا التنزاني لمباراة المصري بتشكيل :

موسى كمارا لحراسة المرمى

شوماري كابومبي ، كارابوي شامو ، محمد حمزة ، حسين محمد لخط الظهر.

إيلي مبانزو ، الي كاجوما ، فابريس نجوما ، دينيس بروسبير لخط الوسط.

جان أهوا ، أتيبا مبيدا لخط الهجوم