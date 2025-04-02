أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الإنتر، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ميلان، في مباراة ديربي الغضب، التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

يحل فريق الإنتر، اليوم الأربعاء، ضيفًا على جاره ميلان بملعب سان سيرو، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي ماركوس تورام تشكيل الإنتر أمام ميلان، في ظل غياب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي يعوضه خواكين كوريا في الخط الهجومي.

أقصى إنتر ميلان، لاتسيو من ربع نهائي كأس إيطاليا، بعدما فاز عليه بثنائية دون رد، ليضرب موعدًا أمام ميلان في ديربي مدينة ميلانو.

أما ميلان تأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعدما اجتاز عقبة روما في ربع النهائي، بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف.

تشكيل الإنتر ضد ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز

خط الدفاع: بيسيك - دي فري - باستوني

خط الوسط: دارميان - هاكان تشالهان أوغلو - نيكولو باريلا - فراتيسي - أوجستو

وفي الهجوم: ماركوس تورام - خواكين كوريا.